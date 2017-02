Rheinische Post: Eine Renaissance der politischen Eliten Kommentar Von Michael Bröcker

Düsseldorf (ots) - Die kommenden Wahlkämpfe könnten historischwerden. Zeitenwende und ein Zerfall des westlichen Bündnisses. Odereine Renaissance der liberalen, pluralistischen Gesellschaft. Vielhängt davon ab, ob die Politiker den Riss zwischen den Entrüstetenund den Etablierten kitten. Wer die Positionskämpfe von Union und SPDerlebt hat, muss Schlimmes befürchten. Ein SPD-Landesverbandmissbraucht die Präsidentenwahl für Wahlkampf. DerSPD-Kanzlerkandidat inszeniert sich als Rächer der steuerlichEnterbten, bot in seiner früheren Funktion Chefs von Steueroasen aberkaum Paroli. CDU-Politiker schreiben Dossiers gegen die Konkurrenz,vergleichen den Merkel-Herausforderer mit Trump und starten in derTwitter-Welt wüste Beschimpfungen der Koalitionäre. Sollen dasMaßnahmen gegen Politikverdrossenheit und Elitenhass sein? Notwendigwäre ein fairer Wettstreit, der die Rituale des "Wir gegen die"ignoriert. Wenn Politiker auf die floskelhafte Eigenwerbung und dieGegnerschelte verzichten und auch mal Sätze wie "Darauf haben wirnoch keine Antwort " oder "Wir haben Fehler gemacht" sagen, müsstensich die Spalter warm anziehen. Ein Comeback der politischen Elitenist möglich. Gerade in Wahlkampfzeiten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell