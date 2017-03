Rheinische Post: Eine Million Haushalte laut Bundesregierung ab heute ohne TV-Empfang

Düsseldorf (ots) - Rund eine Million Haushalte in Deutschlandkönnen nach Angaben der Bundesregierung von heute an kein TV mehrsehen, weil sie kein DVB-T2-fähiges Empfangsgerät besitzen. Das gehtaus der Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage derGrünen hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Mittwochausgabe) vorliegt. Die Empfangstechnik wird am heutigenMittwoch umgestellt. Rund 3,4 Millionen Haushalte empfingenTV-Programme der Antwort zufolge bisher terrestrisch über DVB-T.Davon hätten zwei Millionen die Terrestrik als einzigen Empfangsweg.Doch erst eine Million davon habe sich neue Fernsehgeräte oderSet-Top-Boxen für DVB-T2 angeschafft, so das Verkehrsministerium inseiner Antwort. "Für eine Million Haushalte ohne Empfangsgerät wirddie Umstellung teuer, denn sie brauchen nun einen neuen Fernseher miteingebautem Receiver oder eine Set-Top-Box", sagte Grünen-PolitikerinTabea Rößner. Insgesamt werde die Neu-Anschaffung die Verbrauchermindestens 50 Millionen Euro kosten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell