Rheinische Post: Eigentümerverband fordert Baugeld auch für kinderlose Paare

Düsseldorf (ots) - Immobilienexperten haben die schwarz-roteKoalition aufgefordert, auch kinderlosen Paaren eine staatlicheBauförderung zu gewähren und Unternehmen in die Grunderwerbsteuereinzubeziehen. "Es ist nicht gerecht, dass eine staatlicheBauförderung davon abhängt, ob man Kinder hat. Es gibt ungewolltkinderlose Paare, die dann leer ausgehen", sagte der Präsident desEigentümerverbandes Haus & Grund, Kai Warnecke, der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe) mit Blick auf dasvon Union und SPD angekündigte Baukindergeld zum Erwerb vonWohneigentum. Der Staat sollte vielmehr Wohneigentum grundsätzlichüber einen Zuschuss der nationalen Förderbank KfW fördern, der gleichzu Beginn eines Bauvorhabens gezahlt wird. "Denn das Schwierigste istbeim Erwerb von Wohneigentum doch immer, das für einen Kredit nötigeEigenkapital aufzubringen." Ferner sollten Unternehmen, die bislangkeine Grunderwerbsteuer zahlen, in diese Steuer einbezogen werden.Durch das dann erhöhte Steueraufkommen könne der Steuersatz halbiertwerden. Es müssten auch dringend Baunormen und -vorschriften unteranderem für energetische Standards wieder abgebaut werden. "Sie habensich in den vergangenen Jahren verdreißigfacht. Das macht Bauenunnötig teurer."