Der ehemalige Bundesligaprofi Marcell Jansen(32) hat in der Debatte um zu großen Druck im Profifußball zu denStatements von Per Mertesacker Stellung genommen. "Ich habe großenRespekt vor den Aussagen, die Per geäußert hat. Sie sind authentischund ehrlich", sagte Jansen der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Dienstagausgabe). Mertesacker sei nicht nurkörperlich ein großer Spieler, "er ist einer der besten Abwehrspielerder letzten Jahre und obendrein ein super Typ". Marcell Jansen, derseine Profikarriere 2015 im Alter von 29 Jahren beendet hat, bestärktseinen früheren Nationalmannschaftskollegen: "Per ist ein echterFührungsspieler, der auch eine Vorbildfunktion für junge Fußballerhat. Wenn du reflektiert über das nachdenkst, was du als Profitagtäglich tust, siehst und spürst du automatisch auch die negativenSeiten unseres Sports. Diese zu benennen, ist absolut legitim. Sonstbist du kein gutes Vorbild." Jansen nahm an den Weltmeisterschaften2006 und 2010 sowie an der Europameisterschaft 2008 teil und spieltein der Bundesliga für Borussia Mönchengladbach, Bayern München undden Hamburger SV.