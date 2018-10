Rheinische Post: Eberl sieht Borussia Mönchengladbach als Karriereverein

Düsseldorf (ots) - Max Eberl, Manager von BorussiaMönchengladbach, kann mit der Formulierung, Borussia sei einAusbildungsverein, nichts anfangen. "Wir sind ein Karriereverein",sagt er der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag). "Wir sind einambitionierter Verein, der Spieler für den eigenen Erfolgentwickelt." Seit zehn Jahren arbeitet Eberl als Manager für dieBorussia. Und er kann sich vorstellen, dass daraus 15 oder 20 Jahrewerden. "Das liegt ja nicht ausschließlich an mir. Ich will einfacheinen guten Job machen, authentisch, ehrlich und klar meine Arbeitverrichten - und das mit Erfolg. Wenn das so ist, können es auch 15oder 20 Jahre werden", sagte er. Sein größtes Ziel: Einmal mit derBorussia "Blechernes" in der Hand halten, einen Titel gewinnen. "Auchwenn es viele nicht so sehen: Ich will den größtmöglichen Erfolg",sagte Eberl.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell