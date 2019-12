Rheinische Post: Den E-Bike-Boom anheizen

Düsseldorf (ots) - von Reinhard KowalewskySelbstverständlich ist zu begrüßen, wenn immer mehr Unternehmen in NRW undbundesweit ihren Mitarbeitern geleaste E-Bikes und andere Fahrräder anbieten;schließlich gibt es schon Millionen staatlich geförderter Autos. Zweiradfahrenhält fit und macht Spaß. Es entlastet Straßen und Parkplätze, wenn Bürger mitRädern oder Pedelecs statt mit Autos unterwegs sind. Und für den Klimaschutz istder Umstieg auf Zweiräder erst recht wichtig: Es senkt den Ausstoß von Co2deutlich, wenn Pendler und andere Bürger öfter auf das Auto verzichten. Darumwird der ÖPNV ausgebaut, darum sollten insbesondere E-Bikes mit ihrer höherenBequemlichkeit auf längeren Strecken stärker genutzt werden. Trotzdem ist nochviel zu tun: Der Gesetzesgeber sollte Wege finden, wie weitere Gruppen derBevölkerung beim Anschaffen von E-Bikes (und Fahrrädern) unterstützt werdenkönnen - nicht nur Berufstätige. Es ist ideenlos, lediglich dasDienstwagenprivileg der Privatwirtschaft auch auf Zweiräder anzuwenden. AlsWeiterentwicklung könnten auch Studenten oder Rentner beim Kauf eines E-Bikesunterstützt werden. Wenn diese Gruppen häufiger das Rad nehmen, ist das jamindestens ebenso sinnvoll wie bei Berufstätigen. Noch wichtiger ist, dass diePolitik in Berlin und Düsseldorf dem Zweirad mehr Gewicht beim Ausbau derInfrastruktur gibt. Wenn der Bund in den nächsten Jahren 900 Millionen Eurozusätzlich für den Ausbau von Fahrradwegen geben will, ist das gut, aber viel zuwenig. Begrüßenswert ist auch, dass die Landesregierung sich in einemFahrradgesetz zum schnellen Ausbau von Radrouten verpflichten will. Das klingtgut. Noch besser klingt, dass NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU)zusätzliches Personal einstellen will, um die Umsetzung dieser Projekte zubeschleunigen. Handeln statt Reden, darauf kommt es an.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4462202OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell