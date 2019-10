Rheinische Post: EVP-Fraktionschef Weber droht Türkei mit Aufkündigung der Zollunion

Düsseldorf (ots) - Der Chef der EVP-Fraktion im Europaparlament,Manfred Weber (CSU), hat der Türkei für den Fall einer fortdauerndenKonfrontation mit Europa die Aufkündigung der Zollunion angedroht."Europa muss die Botschaft aussenden: Wir lassen uns nicht erpressen.Wir sind auch zu Konsequenzen bereit, sollte sich die Türkei nicht zueinem partnerschaftlichen Ansatz zurückbewegen", sagte Weber derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Dabei stünden imdeutsch-türkischen Verhältnis die Hermes-Bürgschaften für Unternehmenund im europäisch-türkischen Verhältnis die Zollunion zur Debatte.Weber sagte: "Die Türkei profitiert erheblich von der Zollunion.Diese Vorteile kann die Türkei nur dauerhaft in Anspruch nehmen, wennsie sich partnerschaftlich zu Europa verhält." Der CSU-Politikerverwies darauf, dass die Liste der Vorgänge, die Europa nichtakzeptieren könne, lang sei. Dazu zählten der völkerrechtswidrigeEinmarsch nach Nordsyrien, die Bohrungen in Zypern, das Fehlen vonPresse- und Meinungsfreiheit in der Türkei und die Drohungen, dasEU-Türkei-Abkommen aufzukündigen. "Wenn sich nichts ändert, muss beimGipfel im Dezember über Konsequenzen gesprochen werden."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell