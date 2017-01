Düsseldorf (ots) - Der Chef der Europäischen Volkspartei imEuropaparlament, Manfred Weber (CSU), hat angesichts derSPD-Kanzlerkandidatur von Martin Schulz die Union aufgerufen, in denWahlkampfmodus zu gehen. "Martin Schulz ist ein ernstzunehmenderGegner", sagte Weber der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Donnerstagausgabe). "CDU und CSU müssen deshalb jetzt in denWahlkampfmodus umschalten. Dann haben wir aber alle Chancen,gemeinsam mit Angela Merkel zu gewinnen."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell