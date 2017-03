Düsseldorf (ots) - Der Chef der Europäischen Volkspartei imEU-Parlament, der CSU-Politiker Manfred Weber, hat einen "Neustart"im europäisch-türkischen Verhältnis gefordert. "Wir müssen endlichdazu stehen, dass es eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU niegeben wird. Wir müssen weg von dieser verlogenen Debatte vonRot-Grün", sagte Weber der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Mittwochausgabe). Sie sei nie real gewesen. Sie habe demVerhältnis zwischen EU und Türkei mehr geschadet als genutzt. "Siehat den Dialog mit der Türkei vergiftet, weil beide Seiten gespürthaben, dass die Vollmitgliedschaft nicht realistisch ist." Weberbetonte auch: "Erdogan muss wissen, dass er uns mehr braucht, als wirihn brauchen." In Europa seien eine Reihe von Themen auf dem Tisch,an denen der Türkei gelegen sei, sagte Weber und nannteVisa-Erleichterungen, finanzielle Unterstützungen und die Zollunion.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell