Rheinische Post: EU bindet Libyen in Flüchtlingsüberwachung im Mittelmeer ein

Düsseldorf (ots) - Um die illegale Migration über das Mittelmeerweiter einzudämmen, hat die EU damit begonnen, die letztenÜberwachungslücken zu schließen. EU-Außenbeauftragte FedericaMogherini teilte nach einem Bericht der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Freitagausgabe) auf Anfrage der Linken imEuropaparlament mit, dass Libyen nun "so bald wie möglich" an dassatellitengestützte Europäische Grenzüberwachungssystem Eurosurangebunden wird. Ziel sei es, "die Kapazitäten der Behördennordafrikanischer Staaten durch Ausbau ihrer Grenzüberwachungssystemezu stärken, damit sie gegen irreguläre Migration und illegalen Handelvorgehen können", erklärte Mogherini. Nach einemAusschreibungsverfahren werde die entsprechende Ausrüstungbereitgestellt. Libyen sei dann mit den Koordinierungsstellen inItalien, Malta, Griechenland, Zypern, Frankreich, Spanien undPortugal verbunden, "damit Grenz- und Küstenwacheinsätze in derRegion effizienter verlaufen", erläuterte die EU-Außenbeauftragte.Die Linken-Europaabgeordnete Sabine Lösing verwies darauf, dass dielibysche Küstenwache "brutal gegen Geflüchtete und privateSeenotretter" vorgehe. Die engere Zusammenarbeit verstoße gegen dasZurückweisungsverbot der Genfer Flüchtlingskonvention. "Die weitereVerletzung internationaler Konventionen mit noch mehr Toten wäre dieFolge", fürchtet der deutsche Europaexperte der Linken, Andrej Hunko.