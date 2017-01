Düsseldorf (ots) - Aus Sicht des Vorsitzenden der EvangelischenKirche Deutschland, Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, hatBundespräsident Joachim Gauck Deutschland zu "Ansehen verholfen"."Mit seiner glaubwürdigen, menschennahen und besonnenen Amtsführunghat Joachim Gauck in herausfordernder Zeit dem Amt desBundespräsidenten und dem Land zu großem Ansehen verholfen", sagteBedford-Strohm der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). "Gauckstief in der eigenen Biografie verankerter Einsatz für Demokratie undFreiheit hat einen Maßstab für die Ausrichtung und das Miteinanderunserer Gesellschaft gesetzt." Gerade in einer Zeit, in der diedemokratische Kultur in vieler Hinsicht auf die Probe gestellt werde,sei das besonders wichtig.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell