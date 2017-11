Rheinische Post: EKD-Ratsvorsitzender fordert Möglichkeit für Familiennachzug

Düsseldorf (ots) - Der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche inDeutschland, Heinrich Bedford-Strohm, wünscht sich von der neuenBundesregierung eine großzügige Regelung beim Familiennachzug. "Füruns ist der Familiennachzug wichtig für eine gute Integration inDeutschland", sagte Bedford-Strohm der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe): "Deswegen setzen wir uns dafürein. Bei allem Verhandeln: Es geht immer um echte Menschen, und damitmuss man verantwortlich umgehen." Der bayerische Landesbischof sagte,er werbe für den Familiennachzug, indem er konkrete Fälle anspreche:"Wenn Menschen sich in solchen Fällen persönlich an mich wenden,werden die Schicksale hinter den Zahlen für mich sehr konkret."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell