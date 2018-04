Rheinische Post: Duisburgs Oberbürgermeister Link wirft Spahn Ahnungslosigkeit vor

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um No-go-Areas in Deutschlandreagiert Duisburgs Oberbürgermeister Sören Link (SPD) empört aufAussagen von Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) über die Stadt imRuhrgebiet. "Die Aussagen von Jens Spahn zeugen - freundlichformuliert - von Ahnungslosigkeit", sagte Link der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Onlineausgabe). "Vielleicht hilftes, wenn man Borken oder Berlin mal verlässt und sich vor Ortinformiert, bevor man derartige Pauschalurteile fällt." Spahn schüreVorurteile und würdige mit seinen Äußerungen die Arbeit von vielenMenschen vor Ort herab. "Ich finde, es ist unverschämt und unwahr,der Polizei zu unterstellen, in bestimmte Viertel nicht mehr zugehen. Das Gegenteil ist der Fall", sagte Link weiter. "Dass Spahndabei auch noch despektierlich von 'Arbeitervierteln' spricht, zeigtdeutlich, mit welcher Einstellung er hart arbeitenden Menschenentgegentritt."Gesundheitsminister Jens Spahn hatte in einem Interview mit der"Neuen Zürcher Zeitung" beklagt, der Staat habe in den vergangenenJahren in Teilen Deutschlands nicht mehr ausreichend für Recht undOrdnung gesorgt. "Schauen Sie sich doch Arbeiterviertel in Essen,Duisburg oder Berlin an. Da entsteht der Eindruck, dass der Staat garnicht mehr willens oder in der Lage sei, Recht durchzusetzen", sagteSpahn.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell