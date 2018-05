Rheinische Post: Düsseldorf-Trainer Funkel fordert Geld für Verstärkungen

Düsseldorf (ots) - Nach dem feststehenden Aufstieg von FortunaDüsseldorf in die Fußball-Bundesliga fordert Trainer Friedhelm Funkeldie Verantwortlichen auf, in Zugänge zu investieren. "Ich weiß, dassdas nicht einfach wird, aber wir müssen uns sicherlich finanziellstrecken", sagte Funkel der "Rheinischen Post" (Dienstagausgabe.)"Ich werde alles dafür tun, dieses Bewusstsein weiter zu vermitteln.Wenn wir eine Chance haben wollen, in der Bundesliga mitzuhalten,dann geht das nicht ohne überschaubares Risiko." Die Gedankenspieledes Aufsichtsrates, nun möglicherweise einen hauptamtlichenSportvorstand einzustellen, kann Funkel nicht nachvollziehen. "Nein,warum? Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir müssen nach wie vor aufjeden Euro schauen, da investiere ich das Geld lieber in Spieler",sagte der 64-Jährige. Zu seinen Spielern hat Funkel nach eigenenAngaben trotz des Altersunterschieds immer noch einen guten Draht.Auch, wenn er nicht alles nachvollziehen könne. "Ein Beispiel ist dieMusik in der Kabine. Bei dem Bumbum bekomme ich Kopfschmerzen", sagteFunkel. Er höre lieber "Herbert Grönemeyer, Die Toten Hosen, AndreaBerg und auch mal Helene Fischer. Deutsche Musik eben - und nicht zuvergessen die karnevalistische Musik. Da bin ich sehr textsicher."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell