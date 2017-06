Rheinische Post: Dreyer fordert Lockerung beim Familiennachzug für Flüchtlinge

Düsseldorf (ots) - Vor Beginn der Ministerpräsidentenkonferenz amDonnerstag in Berlin hat die rheinland-pfälzische RegierungschefinMalu Dreyer (SPD) eine Lockerung des Familiennachzugs vonFlüchtlingen gefordert. "Bei der Ministerpräsidentenkonferenz müssenwir über das Thema Familiennachzug für Syrer und Iraker sprechen",sagte Dreyer der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe). 2200 syrische Flüchtlingskinder lebten ohneEltern in Deutschland. Das sei mit der UN-Kinderrechtskonvention nurschwer vereinbar. "Wir brauchen eine Lockerung beim Familiennachzugfür Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz", erklärte Dreyer. Es seiweder der Integration förderlich noch menschlich vertretbar, wenn dieKinder nicht mit ihren Eltern zusammen leben könnten.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell