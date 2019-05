Düsseldorf (ots) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentinund SPD-Vize-Chefin Malu Dreyer hat gefordert, dass auch gesetzlichVersicherte von den 35 Milliarden Euro an Rücklagen der privatenPflegeversicherung profitieren sollen. "Es geht vor allem um dieDeckelung des Eigenanteils, wofür mehr Geld ins System muss", sagteDreyer der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Nach unsererBerechnung soll es dazu einen Ausgleich zwischen gesetzlicher undprivater Pflegeversicherung geben, dort liegen 35 Milliarden in einerRücklage, denn schließlich sind ja auch die Leistungen bei beidengleich. Zusätzlich ein geringfügiger Anstieg der Beiträge und ebenSteuermittel." Dreyer verwies darauf, dass der Eigenanteil fürPflegekosten im Bundesdurchschnitt bei monatlich 618 Euro liege. "Dasist aber nach oben offen für die Pflegebedürftigen und kanngeradewegs in die Armut führen", kritisierte Dreyer. Der Anteil derPflegeversicherung hingegen sei gedeckelt. "Deswegen wollen wir einsolidarisches Finanzierungssystem."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell