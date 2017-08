Rheinische Post: Dreyer: Bildung muss im Bund Priorität haben

Düsseldorf (ots) - Die rheinland-pfälzische MinisterpräsidentinMalu Dreyer (SPD) hat vor dem Bildungsgipfel ihrer Partei am heutigenMontag mehr Engagement des Bundes für Schulen angemahnt. "In vielenLändern und Kommunen hat Bildung bereits Priorität. Es wird Zeit,dass dies auch beim Bund der Fall ist", sagte Dreyer der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Bildungermögliche gesellschaftliche Teilhabe, sie schaffe Chancengleichheitund Leistungsgerechtigkeit unabhängig von der Herkunft. "Wir wollenein Modernisierungsprogramm für die Schulen, damit wir Schulenschneller sanieren können und mit der digitalen Entwicklung Schritthalten", kündigte Dreyer für ihre Partei an. Dafür plane die SPD einInvestitionspaket in Höhe von zwölf Milliarden Euro, sagte dieMinisterpräsidentin.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell