Rheinische Post: Douglas-Chefin Müller spricht sich für Frauenquote in Vorständen aus

Düsseldorf (ots) - Die seit 1. November amtierende Douglas-ChefinTina Müller hat sich für eine Frauenquote in Vorständenausgesprochen. "Ich war immer gegen eine Frauenquote, abermittlerweile bin ich dafür. Von selbst hat sich vorher nicht genuggeändert, aber dann kam die Frauenquote für Aufsichtsräte, und sieheda, es funktioniert. Darüber sollte man mittelfristig auch füroperative Vorstandsgremien nachdenken", sagte Müller der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).Gleichzeitig räumte die Managerin ein, dass Frauen auf dem Weg in dieChefetagen nicht immer von anderen Managern gebremst würden: "Ichtreffe mittlerweile häufiger Frauen, die gar nicht mehr nach obenwollen, weil sie auf das politische Taktieren und Agieren in denGremien keine Lust haben." Gute Führung sei aber weder männlich nochweiblich, sagte Müller, die vor ihrem Amtsantritt beimParfümeriekonzern Douglas Marketing-Vorstand beim Autobauer Opel war.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell