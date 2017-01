Rheinische Post: Ditib entschuldigt sich für Spitzel-Affäre

Düsseldorf (ots) - Deutschlands größter Islamverband Ditib hatbestätigt, dass Imame des Verbands in Deutschland Informationen überAnhänger des Predigers Fethullah Gülen nach Ankara geschickt haben.Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind. Ditib-Generalsekretär BekirAlboga sagte der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe): "Dieschriftliche Anweisung des türkischen Religionspräsidiums Diyanet warnicht an die Ditib gerichtet. Trotzdem folgten dem einige wenigeDitib-Imame fälschlicherweise. Wir bedauern die Panne zutiefst undhaben diesbezüglich auch mit Diyanet gesprochen." Zuvor hatten dieregierungskritische türkische Zeitung "Cumhuriyet" und "Die Welt"berichtet, Ditib-Imame hätten angebliche Anhänger der Gülen-Bewegungin Deutschland bespitzelt. Das türkische Religionspräsidium hattelaut den Berichten eine entsprechende Aufforderung an alleAuslandsvertretungen der Türkei geschickt. Die Spitzel-Affäre wargestern auch Thema eines Gesprächs zwischen Ditib-Vertretern aus NRWund der Landesregierung in Düsseldorf.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell