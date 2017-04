Rheinische Post: Ditib-Imame in NRW verweigern Sicherheitsüberprüfung

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der Imame des Islamverbandes Ditib,die noch Freitagsgebete in Gefängnissen in NRW abhalten dürfen, istvon 117 im Februar 2015 auf aktuell nur noch zwölf gesunken. DieseZahlen nannte die NRW-Landesregierung auf Anfrage der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Montagausgabe). Seit Februar dürfenImame die Gefängnisse nur noch betreten, wenn sie sich zuvor einerSicherheitsüberprüfung unterzogen haben. Diese Voraussetzung werdevon der überwiegenden Zahl der über die türkischen Generalkonsulatebeziehungsweise von Ditib entsandten Imame nicht erfüllt, hieß es.NRW-Justizminister Thomas Kutschaty (SPD) verwies auf Anfrage derRedaktion darauf, dass die Regeln, nach denen man in einerJustizvollzugsanstalt tätig werden könne, für alle gleichermaßengälten. "Wir haben entschieden, dass alle Seelsorger durch denVerfassungsschutz überprüft werden müssen. Wer da nicht mitmacht,kommt nicht mehr rein", sagte der Justizminister. Ditib habe jetzt umein Gespräch gebeten, erklärte Kutschaty. "Ich setze darauf, dassdadurch Missverständnisse ausgeräumt und die Bereitschaft gesteigertwird, sich überprüfen zu lassen. Der Ball liegt jetzt bei der Ditib."KONTEXT:Die NRW-Landesregierung hatte die Sicherheitsüberprüfungen imSeptember vergangenen Jahres angeordnet, nachdem ein umstrittenerComic der türkischen Religionsbehörde Diyanet aufgetaucht war. In demComic war der Märtyrertod positiv dargestellt. Ditib ist der inAnkara ansässigen türkischen Religionsbehörde direkt unterstellt.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell