Rheinische Post: Digitalrat droht Altmaier mit Rücktritt

Düsseldorf (ots) - Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU)droht seinen Beirat "Junge Digitale Wirtschaft" zu verlieren. In demGremium ist der Unmut über den Wirtschaftsminister nach Informationender Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Freitag) so groß, dass etlicheMitglieder bereits einen Rücktritt des gesamten Beirats forderten.Einen geharnischten Brief an den Minister hielten die Mitglieder amMittwoch zunächst zurück, nachdem Altmaier kurzfristig auf dieForderung nach einer Sondersitzung reagiert hatte. Diese soll nun am15. April stattfinden, wie es aus Kreisen des Beirats hieß. Altmaiermüsse bei der Sitzung deutlich machen, was die Bundesregierung fürdie Digitalwirtschaft tue. Dafür lägen genug Vorschläge auf demTisch. Wenn nichts geschehe, habe das Gremium auch keineExistenzberechtigung mehr, hieß es weiter aus Kreisen des Beirats.Es könne nicht im Interesse der Bundesregierung sein, wenn sich derDigitalrat auflöse. In dem nicht versandten Brief, der der"Rheinischen Post" vorliegt, werfen die Mitglieder desBeratungsgremiums Altmaier vor, dass sein "Handeln in einem JahrRegierungszeit das Gegenteil von dem" sei, was er gesagt habe. DieBeiratsmitglieder fordern Aufklärung zu dem Vorwurf, dieBundesregierung sei bei der EU-Urheberrechtsreform einen Deal imZusammenhang mit der geplanten Gas-Pipeline Nordstream 2 eingegangen.Sie werfen dem Minister außerdem vor, dass durch das neue europäischeUrheberrecht Deutschland als Standort für Künstliche Intelligenz unddie zugehörige Start-up-Szene geschwächt werden. Die Digital-Expertenbemängeln überdies, dass bei Altmaier die "Dinosaurier derWirtschaft" Vorfahrt vor den Gründern und ihren innovativen Produktenund Dienstleistungen erhielten.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell