Rheinische Post: Diesel-Nachrüstung: Kanzleramtsminister Braun kündigt Überprüfung der Autoindustrie an

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung will die Autoindustrie beider Nachrüstung von Diesel-Autos so lange überprüfen, bis dievorgeschriebenen Abgaswerte auch tatsächlich erreicht sind."Natürlich müssen die betroffenen Autohersteller jene Fahrzeuge miteiner illegalen Abschalteinrichtung so lange nachrüsten, bis sie dengesetzlichen Zulassungsanforderungen entsprechen. Das werden wirnachhalten", sagte Kanzleramtschef Helge Braun der in Düsseldorferscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Braun betonte:"Wir schonen die Unternehmensführungen in der Industrie nicht."Er wandte sich aber gegen Fahrverbote für Diesel-Besitzer, umGrenzwerte der Luftverschmutzung einzuhalten. Als letztes Mittelkönnten vor Ort Umfahrungen oder Verkehrsbeschränkungen ausgewiesenwerden. "Aber großflächige Innenstadtfahrverbote können wir denDieselfahrern nicht zumuten." Die Regierung habe eineverantwortungsbewusste Haltung gegenüber den Autofahrern, denBeschäftigten in der Autoindustrie und den wirtschaftlichenInteressen Deutschlands. "Wenn es zu Schwierigkeiten in der Industriekommt, ist das selten zum Schaden der Manager, sondern meistens zumSchaden der Belegschaften in den Werken."