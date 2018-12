Rheinische Post: Deutschland stellt 4,5 Millionen für Hilfsprojekte in Jemen bereit

Düsseldorf (ots) - Außenminister Heiko Maas hat dieJemen-Beratungen in Schweden begrüßt und eine UnterstützungDeutschlands für Hilfsprojekte zugesagt. "Nach viel zu langen Jahreneines schweren Konflikts, schlimmster Not und vollkommen verhärteterFronten bietet sich mit den laufenden Gesprächen endlich ein ersterLichtblick für die Menschen in Jemen", sagte Maas der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Mittwoch). Die in den letzten Tagen gewachsenenHoffnungen dürften jetzt nicht enttäuscht werden. "Deshalb gilt esjetzt, den Druck auf alle Seiten aufrecht zu erhalten, für einefriedliche Beilegung des Konflikts zu arbeiten", unterstrich derSPD-Politiker. Die humanitäre Katastrophe in Jemen sei vonMenschenhand gemacht. Umgekehrt sei es ein Gebot der Menschlichkeit,dass Leiden, Hunger und Sterben endlich ein Ende fänden. "Die Waffenmüssen schnellstmöglich schweigen", erklärte Maas. Deutschland seibereit, zusammen mit den Vereinten Nationen über einen FondsFortschritte in den Friedensgesprächen mit konkreten Projekten vorOrt zu unterlegen. Maas kündigte an, dass Deutschland eineAnschubfinanzierung von 2,5 Millionen Euro dafür bereit stellen undweitere zwei Millionen Euro für das kommende Jahr zusagen werde.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell