Rheinische Post: Deutschland lieferte noch 2016 Waffen in die Türkei

Düsseldorf (ots) - Die Bundesregierung hat auch im Jahr 2016 nochAusfuhrgenehmigungen für den Export von 532 Revolvern undhalbautomatischen Pistolen in die Türkei erteilt. Zudem wurde 2016auch ein deutscher Granatwerfer in die Türkei exportiert. Das gehtaus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine kleineAnfrage der Linksfraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Montagausgabe) vorliegt. "Jeder weitere Exportvon Waffen an Erdogan und seine Diktatur ist angesichts des massivenKrieges gegen die Kurden und der Unterstützung islamistischerTerrormilizen ein Verbrechen", sagte Linken-Politikerin SevimDagdelen.