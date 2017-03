Rheinische Post: Deutschland lehnt mehr Visa-Anträge von Ausländern ab

Weitere Suchergebnisse zu "Visa":

Düsseldorf (ots) - Deutschland hat im vergangenen Jahr weltweitmehr Visa-Anträge von Ausländern abgelehnt als im Jahr davor. Lag dieAblehnungsquote 2015 noch bei 6,1 Prozent, erhöhte sie sich 2016 auf6,7 Prozent. Das geht aus der Antwort des Auswärtigen Amtes auf eineAnfrage der Linksfraktion hervor, die der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vorliegt. Demnach blieb die Zahlder erteilten Visa 2016 insgesamt aber stabil bei gut 2,1 Millionen.Die höchsten Ablehnungsquoten gab es 2016 bei Anträgen aus denHauptherkunftsländern der Asylsuchenden in Deutschland. So wurden28,4 Prozent der Anträge von Afghanen abgelehnt. Negativ wurden auch33 Prozent der Anträge aus dem Senegal und sogar 48,8 Prozent derAnträge aus Guinea beschieden. "Menschen aus afrikanischen Ländernund aus den Asylhauptherkunftsländern wird gezielt ein Besuchsvisumverweigert", kritisierte Linken-Politikerin Sevim Dagdelen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell