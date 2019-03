Rheinische Post: Deutschland-Chef von Amazon wehrt sich gegen Zerschlagungsvorschläge

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

Düsseldorf (ots) - Ralf Kleber, Deutschlandchef des OnlinehändlersAmazon, wehrt sich gegen Zerschlagungsvorschläge. "Man sollte dasGanze in der richtigen Relation sehen. Der Anteil des Online-Handelsliegt in Deutschland gerade einmal bei zehn Prozent - und globalhaben wir einen Anteil am Gesamthandel von weniger als einemProzent", sagte Kleber der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag).Aus Klebers Sicht kommt bei solchen Diskussionen vielmehr zum Tragen,dass Amazon ein innovatives Unternehmen sei, das in immer neuenBereichen auftaucht: "Dadurch begegnet man uns an vielen Stellen undbekommt vielleicht das Gefühl: Amazon ist überall." Als größerwerdendes Unternehmen müsse man daher mit solchen Diskussionenrechnen. Der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, hatte zuletztvon einer Entbündelung auf Produktebene gesprochen, so dass Amazonbei seinem Abo-Modell Prime nicht mehr verschiedene Services wiebessere Versandbedingungen oder Videodienste gleichzeitig anbietenkönnte.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell