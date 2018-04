Düsseldorf (ots) - Der deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgenhat dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wegen der gravierendenund ergebnislosen Auseinandersetzungen im Syrien-Konflikt zu einer"Abkühlungsphase" geraten. "In den letzten Wochen vermittelte derSicherheitsrat oft den Eindruck einer Bühne, auf der sich dieKombattanten der Weltpolitik gegenseitig vorführen wollen. Vielleichtbrauchen wir eine Abkühlungsphase, bis der Sicherheitsrat imSyrien-Konflikt zumindest wieder pragmatische Einzellösungen findenkann", sagte Heusgen der in Düsseldorf erscheinenden "RheinischenPost" (Samstagausgabe). Das hohe UN-Gremium könne eine einzigartigePlattform für politische Lösungen sein, wenn der entsprechende Willeda sei und sich alle Seiten auf sachliche Verhandlungen einließen.Die öffentliche Konfrontation mache es derzeit aber noch schwerer,auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen.Heusgen sagte, falls Deutschland im Juni den Zuschlag für einender zehn nichtständigen Sitze im Sicherheitsrat für zwei Jahre von2019 bis 2021 bekommen sollte, wolle man sich dafür einsetzen, dassdas Gremium schon dann handele, "wenn es noch nicht kracht". Dafürmüsse sich der Sicherheitsrat aber stärker mit Konfliktursachenbeschäftigen, vom Klimawandel bis zu gravierendenMenschenrechtsverletzungen. In seiner jetzigen Zusammensetzungspiegele das Gremium die Welt von 1945 wider und nicht die heutigenVerhältnisse. Deutschland strebe deshalb auch einen ständigen Sitzan. Wichtig werde es bei einer Reform dann auch sein, dass sich zumBeispiel afrikanische Staaten stärker vertreten fühlten als bisher.Fortschritte würden bei den Vereinten Nationen aber nur im"Schneckentempo" erzielt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell