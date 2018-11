Rheinische Post: Deutscher Städtetag sieht Bund und Länder bei Terrorschutz auf Weihnachtsmärkten in der Pflicht

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Städtetag fordert, dass Bund undLänder die Kosten für den Terrorschutz auf den Weihnachtsmärktenübernehmen. "Bund und Länder sind für die Terrorbekämpfung zuständig.Deshalb müssen sie auch die Kosten für entsprechende zusätzlicheSicherungsmaßnahmen übernehmen", sagte Helmut Dedy,Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages, der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Samstag). Der Landessvorsitzende derBundesvereinigung City- und Stadtmarketing Deutschland (bcsd), DieterGroppe, kritisierte, dass es in NRW keine verbindlichen Richtlinienfür die Sicherung von Weihnachtsmärkten gebe. "Selbst innerhalb einerStadt sind Weihnachtsmärkte unterschiedlich gesichert. Und dasunabhängig vom Standort", sagte Groppe der "Rheinischen Post". Dasdürfe nicht sein. "Terroristen ist es doch egal, ob sie ihrenAnschlag in der Innenstadt oder weiter außerhalb verüben", sagteGroppe. "Wir fordern daher das Innenministerium auf, einenRichtlinien-Katalog für zutreffende Sicherheitsvorkehrungen zuerstellen, damit die Veranstalter besser planen können." Seit demTerroranschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt vor zwei Jahrenwerden die Weihnachtsmärkte immer besser gesichert. "Wir haben über100.000 Euro Kosten für Sicherheitsmaßnahmen, Personal- undSachkosten. Das ist mittlerweile doppelt so viel wie 2015, also vordem Anschlag in Berlin 2016", sagte Christian Gerlig, Leiter derKommunikation der Bochum Marketing GmbH, die den Weihnachtsmarkt inBochum veranstaltet. Die Kosten und Ausgaben für dieSicherheitsmaßnahmen variieren von Stadt zu Stadt zum Teil erheblich,wie eine Umfrage der "Rheinischen Post" ergeben hat. Während manchekaum etwas ausgeben, investieren andere sechsstellige Summen. InDuisburg werden für mobile Sperren 200.000 Euro ausgegeben. In Aachenbetragen die Kosten für die bislang an drei Stellen in derhistorischen Altstadt eingebauten Poller rund 450.000 Euro. Wie inDuisburg handelt es sich dabei um eine dauerhafte Lösung, mit derauch andere Veranstaltungen im Jahr gesichert werden. In Leverkusenwird die Fußgängerzone, wo der Weihnachtsmarkt aufgebaut ist, mitschweren Findlingen gesichert. "Die Anschaffungs- undInstallationskosten betrugen insgesamt rund 4800 Euro", sagte einStadtsprecherin. In Essen kosten die Betonsperren rund 160.000 Euro.Münster beziffert die Kosten auf 77.000 Euro. In Moers und Krefeldgibt man ebenfalls eine fünfstellige Summe aus. In Mettmann liegendie Kosten für Sicherungsmaßnahmen des Weihnachtsmarktes durch denstädtischen Baubetriebshof bei lediglich 550 Euro. In Kleve sindoffenbar keine zusätzlichen Maßnahmen notwendig. "Der Weihnachtsmarktliegt abseits der Straßen in einer Parkanlage. Der Zugang ist nurüber Parkwege möglich", erklärt ein Stadtsprecher. Ähnlich sieht esin Remscheid aus. Der zentrale Weihnachtsmarkt vor dem Rathaus istallseitig von Gebäuden umgeben und verfügt nur über eine Zufahrt."Diese wird durch ein großes Fahrzeug gesichert. Der Stadt Remscheidentstehen dadurch keine Kosten", sagte ein Sprecherin. "Seit demAnschlag auf den Weihnachtsmarkt in Berlin sind in einer Reihe vonStädten weitere Vorkehrungen getroffen worden. Welche Mittel zu mehrSicherheit beitragen, muss vor Ort zwischen der Polizei und denStädten abgestimmt werden. Wir dürfen uns nicht verbarrikadieren undmüssen auch dafür sorgen, dass die Innenstädte für die Menschenlebenswert bleiben", sagte Dedy.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell