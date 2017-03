Rheinische Post: Deutscher Richterbund beklagt Zustände in der Türkei

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Richterbund (DRB) hat die Zuständein der Türkei beklagt. "Die türkische Staatsführung ist dabei, denRechtsstaat und eine unabhängige Justiz abzuwickeln", sagteDRB-Hauptgeschäftsführer Sven Rebehn der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Bei Richtern, Staatsanwälten undAnwälten in der Türkei herrsche Angst vor Repressionen des Staates,die Situation in der Justiz sei "mehr als bedrückend". Deshalbbegrüßte Rebehn die verschärfte Kritik von Bundesjustizminister HeikoMaas (SPD) in einem Brief an seinen türkischen Amtskollegen als"richtig und überfällig".www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell