Rheinische Post: Deutscher Cas-Richter Schimke: Vorverurteilung der Fifa unbegründet

Düsseldorf (ots) - Der Düsseldorfer Sportrechtler Martin Schimkesieht allein in der Tatsache, dass der Fußball-Weltverband Fifa beider WM in Russland Dopingkontrollen selbst durchführt, keinen Grund,per se an Qualität und Transparenz der Kontrollen zu zweifeln. "Daskann man natürlich kritisieren als eine verbandsinterne Entscheidung,die strategisch unglücklich wirkt und angesichts heutiger Forderungender Öffentlichkeit an Transparenz nicht mehr zeitgemäß erscheint. Manmüsste sich aber auch fairerweise erst einmal angucken, wie die Fifadenn ihre Kontrollen durchführt. Der Vorwurf, der laut wird, ist jader, die Fifa kontrolliere lasch oder gar nicht und verschleiere imZweifelsfall positive Proben. Das kann ich überhaupt nichtbeurteilen. Aber allein, dass die Fifa selbst kontrolliert, heißtnicht, dass es schlecht sein muss. Auch andere internationaleVerbände führen selbst Tests durch", sagte der Richter amInternationalen Sportgerichtshof Cas der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Dienstag).Schimke warb zudem dafür, beim Thema Doping die Bandbreite derVergehen der Öffentlichkeit besser zu kommunizieren. "Für mich istder Begriff ,Doping' an sich schon unglücklich. Nach gut 20 Jahren amCas kann ich sagen: Doping ist nicht gleich Doping. Es geht auch hiervon der kleinen Ordnungswidrigkeit bis zum Mord. Es gibtsystematisches Blutdoping mit Blutkonserven und Diplomatenpässen, esgibt aber auch kontaminiertes Fleisch, die Manipulation durch einenKonkurrenten oder bestimmte Umwelteinflüsse, die eine positive Probezum Resultat haben. Wir bräuchten im Prinzip verschiedene Vokabelnfür verschiedene Dopingvergehen. Das wird in der öffentlichenWahrnehmung bisher alles über einen Kamm geschert, und einereflexartige Vorverurteilung ist dem Anti-Doping-Kampf überhauptnicht förderlich."www.rp-online.de