Rheinische Post: Deutsche Verweigerung Kommentar Von Ulrich Krökel

Düsseldorf (ots) - Die Bilanz der europäischen und damit vor allemder deutschen Ukraine- und Russlandpolitik ist verheerend. AngelaMerkel weiß das auch. Sie sieht aber keinen Ausweg. Sie will mitMoskau wieder zusammenkommen, aber eben auch die territorialeIntegrität und die Unabhängigkeit der Ukraine bewahren. Das Problemist, dass Putin genau dies nicht will. Er destabilisiert dasNachbarland, wo er nur kann. Man versucht Putin irgendwie einzuhegen,aber natürlich ohne Zaun. Gewiss gibt es gute Gründe dafür, dieUkraine nicht offen militärisch zu unterstützen und so dasEskalationspotenzial weiter zu erhöhen. Aber es gäbe durchaus andereMaßnahmen, mit denen sich Konsequenz demonstrieren ließe. Da ist zumBeispiel die deutsch-russische Ostseepipeline Nord¬stream II. Der Bauder Gasröhren ist das obszönste Zeichen der deutschenVerweigerungshaltung, echte Verantwortung in Osteuropa zu übernehmen.Wer mit Gazprom Milliardengeschäfte macht, der kann sich alsVermittler auch gleich ganz verabschieden. Kurz: Diese Art von Merkelbraucht in der Ukraine kein Mensch.