Rheinische Post: Deutsche Umwelthilfe will mit neuer Eingabe vor Gericht Fahrverbote in Düsseldorf durchsetzen

Düsseldorf (ots) - Die Deutsche Umwelthilfe sieht den am Dienstagvorgelegten Luftreinhalteplan für die Stadt Düsseldorf als Belegdafür, dass das Verwaltungsgericht Düsseldorf Fahrverbote mit derDrohung eines Zwangsgeldes durchsetzen muss. Dies hat sie in einemSchreiben an das Verwaltungsgericht von Freitag klargemacht, aus demdie Düsseldorfer "Rheinische Post" (Montag) zitiert. Jürgen Resch,Geschäftsführer der Umwelthilfe sagt: "Der vorgelegteLuftreinhalteplan widerspricht derart klar den Vorgaben für einesaubere Luft, dass wir schnell die Androhung eines Zwangsgeldes gegendas Land NRW erwarten. Nur so kann die weitere Gefährdung des Lebensvieler Menschen vermieden werden." Der Hauptvorwurf der Umwelthilfeist, dass der Luftreinhalteplan in mehreren Straßen erst im Jahr 2024vorsieht, die von der EU festgelegten Grenzwerte für Stickdioxideeinzuhalten und trotzdem auf Fahrverbote verzichte. Das Bundesverwaltungsgericht hatte dagegen festgelegt,Verkehrsverbote seien zu ergreifen, wenn sie die "einzig geeignetenMaßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung überschrittenerStickdioxid-Grenzwerte" sind. Angesichts dessen sei "gänzlichunverständlich", so die Umwelthilfe, dass sogar auf Fahrverbote fürdie alten Euro-4-Fahrzeuge verzichtet wird. Das Papier wirft derBezirksregierung vor, die Effekte eines Fahrverbotes in einerdenkbaren Umweltzone gezielt heruntergerechnet zu haben, um es so als"unverhältnismäßig" abzulehnen. So gehe man von extrem großzügigenAusnahmeregeln für Anwohner aus und habe einen Gürtel vonHauptverkehrstraßen rund um die Innenstadt vom Fahrverbotausgenommen. In der Eingabe heißt es: "Hauptverkehrsstraßen sindsachlogisch die Straßen mit den höchsten Immissionen. Eine bloßeInnenstadtzone, die die Hauptverkehrsstraßen ausnimmt, kannnaturgemäß nur eine beschränkte Wirkung entfalten."