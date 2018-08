Rheinische Post: Deutsche Umwelthilfe will Fahrverbote in Düsseldorf gerichtlich durchsetzen

Düsseldorf (ots) - Nachdem die Bezirksregierung Düsseldorf erklärthat, auf Fahrverbote gegen Dieselautos in der NRW-Landeshauptstadt zuverzichten, setzt die Deutsche Umwelthilfe (DUH) auf die Erzwingungdurch eine am Dienstag verhandelte Klage. "Wenn die Landesregierungim Luftreinhalteplan selber zugibt, sie würde die Grenzwerte zumSchutz der Bevölkerung nicht einhalten, dann ist das offenerRechtsbruch", sagt Jürgen Resch, Geschäftsführer der DUH derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Dienstag). Die DUH setze nun darauf,dass das Verwaltungsgericht die Landesregierung unter Androhung einesZwangsgeldes dazu bewegt, Diesel-Fahrverbote zu verhängen".Ministerpräsident Laschet dürfe sich nicht über die Entscheidung desBundesverwaltungsgericht hinwegsetzen. " Anfang 2019 rechne ich mitDiesel-Fahrverboten in Düsseldorf", sagte Resch. Der AutomobilexperteFerdinand Dudenhöffer erwartet eine Niederlage des Landes vorGericht. "Wenn bereits offen zugegeben wird, dass die Gerenzwertenicht eingehalten werden, ist eine Klage sicher und eine Niederlagevor Gericht programmiert. An von einem Gericht angeordnetenFahrverboten wird das Land nicht herumkommen. Dann werden Stadt undLand noch schlechter aussehen", sagte er der Redaktion.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell