Rheinische Post: Deutsche Polizeigewerkschaft in NRW den Gaffern die Smartphones abnehmen

Düsseldorf (ots) - Angesichts der jüngsten "Gaffer-Vorfälle" anPfingsten in Mönchengladbach und Dortmund hat die DeutschePolizeigewerkschaft in NRW vorgeschlagen, den Gaffern die Smartphonesabnehmen. "Die Sicherstellung ihrer Handys würde einen nachhaltigenEindruck auf die Täter und potentielle Nachahmer machen", sagt derLandesvorsitzende Erich Rettinghaus der Düsseldorfer "RheinischenPost" (Mittwoch). Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) macht sich fürKameras an den Einsatzfahrzeugen stark, die am Einsatzort die Gafferautomatisch filmen. "Wir müssen sie mit ihren eigenen Mittelnschlagen", sagte GdP-Landeschef Michael Mertens der Redaktion. Dietechnischen Voraussetzungen dafür seien gegeben. "Nur die Politikmuss es auch wollen", so Mertens.NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) hat das Verhalten derSchaulustigen scharf kritisiert. "Gaffer sollten sich schämen. Undsich selbst einmal fragen, ob sie in einer solchen Notsituationangestarrt und gefilmt werden wollten", sagte Reul der "RheinischenPost". Er frage sich "manchmal, ob einige Menschen durch zu vielgucken von Filmchen im Netz nicht den Bezug zur Realität verlorenhaben", sagte der CDU-Politiker.