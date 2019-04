Rheinische Post: Deutsche Konzerne befürworten Lieferkettengesetz

Düsseldorf (ots) - In der Debatte um ein Gesetz zur Einhaltung derMenschenrechte in Lieferketten haben sich mehrere deutscheUnternehmen für mehr Regulierung ausgesprochen. Auf Anfrage derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) teilte derTextildiscounter Kik mit: "Wir befürworten eine gesetzliche Regelungzur Bestimmung unternehmerischer Sorgfaltspflichten." Für diekonkrete Auslegung unternehmerischer Sorgfaltspflichten fehle esderzeit an einer tauglichen Rechtsgrundlage, so das Unternehmen."Dies hat zur Folge, dass interessensgeleiteten Interpretationendarüber, welche Verpflichtungen ein Unternehmen gegenüber seinenZulieferern hat, Tür und Tor geöffnet ist. Wir begrüßen es daher,dass die Politik eine Debatte über gesetzliche Regelungen aufgenommenhat", teilte Kik mit. Das Unternehmen wurde wegen eines Fabrikbrandsverklagt, bei dem 2012 in Pakistan mehr als 250 Menschen ums Lebengekommen waren. Auch der Automobilhersteller Daimler zeigte sichoffen für ein von Entwicklungsminister Gerd Müller (CSU)vorangetriebenes Gesetz. Rechtssicherheit sei von Vorteil, sagte eineSprecherin. "Für die Umsetzung unserer Nachhaltigkeits-Anforderungenentlang der Lieferkette könnte Regulierung hilfreich sein, umeinheitlich akzeptierte Standards zu schaffen." Wichtig sei jedochbei jeder Art von Regulierung, dass diese angemessen und fürUnternehmen auch umsetzbar ist, sagte die Daimler-Sprecherin.www.rp.online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell