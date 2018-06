Rheinische Post: Deutsche Bauern warnen EU vor Agrarkürzungen

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Bauernverband hat dieEU-Kommission davor gewarnt, die vorgeschlagenen Kürzungen imAgrarbudget wahrzumachen. "Die Gemeinsame Agrarpolitik ist auch einEckpfeiler der europäischen Integration, der nun ins Wanken geratenkönnte", schrieb Verbandspräsident Joachim Rukwied anlässlich desBauerntages an diesem Mittwoch in einem Gastbeitrag für dieDüsseldorfer "Rheinische Post" (Mittwoch). Bei den anstehendenagrarpolitischen Weichenstellungen müsse an der gemeinsameneuropäischen Förderpolitik festgehalten werden. "Bekommen dieMitgliedsstaaten zu große Entscheidungsspielräume, drohen neueWettbewerbsverzerrungen und schlimmstenfalls eine Auflösung desEU-Binnenmarktes", so Rukwied.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell