Rheinische Post: Deutsche Banken zahlten 2,4 Milliarden Euro für Negativzinsen im Jahr 2018

Düsseldorf (ots) - Deutsche Banken haben im vergangenen JahrNegativzinsen auf ihre bei der Bundesbank gehaltenen Einlagen vonrund 2,4 Milliarden Euro bezahlt. Das geht aus der Antwort desBundesfinanzministeriums auf eine kleine Anfrage der FDP-Fraktionhervor, die der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag) vorliegt.Demnach leisteten alle im Euroraum ansässigen Banken zusammenZahlungen von rund 7,5 Milliarden Euro, weil die EuropäischeZentralbank (EZB) ihnen negative Zinsen in Rechnung stellte. Unterdem Niedrigzinsumfeld leiden dem Papier zufolge vor allem kleine undmittlere Kreditinstitute. Niedrigzinsen hätten "die Ertragssituationder kleinen und mittelgroßen Kreditinstitute in Deutschland starkbelastet", heißt es in der Antwort. "Die Nullzinspolitik der EZBschadet insbesondere Sparkassen und Volksbanken. Je länger sieanhält, desto größer werden die Probleme", warnte FDP-Politiker FrankSchäffler.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell