Rheinische Post: Deutsche-Bank-Chef Sewing erwartet keine Kapitalerhöhung

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Deutschen Bank, Christian Sewing,bekräftigt, dass es keine Kapitalerhöhung geben wird: "Wenn wir denPortfolio-Umbau so schaffen, wie wir es uns vorgenommen haben, dannwerden wir keine Kapitalerhöhung brauchen", sagte er am Montagabendbeim Ständehaus-Treff, einer Veranstaltung der "Rheinischen Post" inDüsseldorf.Zum Thema Stellenabbau sagte er, der werde grundsätzlich alleBereiche treffen. Zugleich werde man den Kulturwandel weitervorantreiben: "Die Mitarbeiter müssen wieder stolz sein, bei derDeutschen Bank zu arbeiten", so Sewing. Gleichzeitig müsse die Bankaus alten Fehlern lernen: "Wir dürfen nicht arrogant werden."