Rheinische Post: Deutsche Atomfabriken dürfen laut Rechtsgutachten stillgelegt werden

Düsseldorf (ots) - Die gesetzliche Stilllegung der deutschenAtomfabriken in Gronau und Lingen wäre nicht verfassungswidrig. Dasgeht aus einem neuen Rechtsgutachten für das Bundesumweltministeriumhervor, das der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstagausgabe) vorliegt. Demnach hätte die Schließung derUrananreicherungsanlage im nordrhein-westfälischen Gronau und derBrennelemente-Fertigung im niedersächsischen Lingen mit hoherWahrscheinlichkeit vor dem Bundesverfassungsgericht Bestand. Eineentsprechende gesetzliche Regelung stelle keine verfassungswidrigeEnteignung der Betreiber dar, heißt es in dem Gutachten des KielerVerfassungsrechtlers Wolfgang Ewer. Um Schadenersatzzahlungen an dieBetreiber zu vermeiden, sollte der Staat nach dem Vorbild desAtomausstiegs Übergangsfristen vereinbaren, empfiehlt Ewer. "Ichbegrüße die gutachterliche Feststellung, dass eine Beendigung derUrananreicherungsanlage und der Brennelemente-Fertigung rechtssichermöglich ist", sagte Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) derRedaktion. "Damit würde verhindert, dass weiterhin Brennelemente ausdeutscher Fertigung an grenznahe belgische und französischeAtomkraftwerke geliefert werden, deren Sicherheit in DeutschlandSorgen bereitet", sagte Hendricks. Aus den Atomfabriken in Gronau undLingen werden unter anderem Brennelemente in die umstrittenen, über40 Jahre alten belgischen Atomkraftwerke in Tihange und Doelgeliefert. Gegen den Transport der Brennelemente nach Belgien gibt esmassive Proteste.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell