Rheinische Post: Deutlich weniger Spionageattacken

Düsseldorf (ots) - Die Zahl der staatlichen Spionageattacken aufdie Bundesregierung ist stark zurückgegangen. Hätten es dieRegierungsnetze in früheren Jahren pro Woche mit vier bis fünfHacker-Angriffen mit nachrichtendienstlichem Hintergrund zu tungehabt, sei es derzeit im Schnitt nur noch einer, berichtet die inDüsseldorf erscheinende "Rheinische Post" (Samstagausgabe) unterBerufung auf Sicherheitskreise. Nach Erkenntnissen des Bundesamtesfür Sicherheit in der Informationstechnik liegt die Gesamtzahl derAttacken auf die Regierungsnetze bei durchschnittlich 400 am Tag.Davon seien 20 als derart hochspezialisiert zu betrachten, dass einmanuelles Eingreifen erforderlich werde.