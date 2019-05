Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Düsseldorf (ots) - Die Aktionäre von Thyssenkrupp begrüßen dieStrategiewende. "Die Absage der geplanten Teilung von Thyssenkruppist ein Schritt in die richtige Richtung. Mit den geplantenDoppelstrukturen wäre es nicht zu einer Kostenentlastung gekommen.Dass auch die Anleger einem solchen Weg nicht vertraut haben, zeigtdie desaströse Entwicklung des Aktienkurses", sagte Ingo Speich, beider Deka Investment für Corporate Governance verantwortlich, derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "Grundsätzlich ist dieEntscheidung von Herrn Kerkhoff positiv zu sehen, allerdings wärediese zu einem früheren Zeitpunkt wünschenswert gewesen. DieseReaktion auf die Kritik der Aktionäre war überfällig. So hat dasManagement viel Zeit verloren", so Speich.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell