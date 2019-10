Rheinische Post: Debatte um Linke und CDU: Bouffier stärkt Mohring den Rücken

Düsseldorf (ots) - In der unionsinternen Debatte um den Umgang mit derLinkspartei hat Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier dem ThüringerLandeschef Mike Mohring den Rücken gestärkt. "In dieser schwierigenVerfassungssituation ist es selbstverständlich, dass der Oppositionsführer dasGesprächsangebot des Ministerpräsidenten annimmt. Dies ganz klar zum Wohle desLandes", sagte Bouffier der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Die CDUhabe die Landtagswahl in Thüringen verloren, die Partei die Linke mit ihremSpitzenkandidaten Bodo Ramelow gewonnen, betonte Buoffier und verwies darauf,dass der Ball nun im Feld der Linken liege. Bouffier betonte aber auch, dass dieCDU Thüringen nochmals deutlich klargestellt habe, zur Haltung der CDUDeutschlands zu stehen, wonach mit der Linkspartei keine Koalitionen gebildetwerden sollen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell