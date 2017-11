Rheinische Post: Daum: Nur noch Relegationsplatz realistisches Ziel für 1. FC Köln

Düsseldorf (ots) - Christoph Daum hält nur noch das Erreichen desRelegationsplatzes für ein realistisches Ziel des 1. FC Köln. "Manläuft der Musik schon ordentlich hinterher. Deshalb müssen jetzt allenoch enger zusammenrücken und versuchen, das scheinbar Unmöglichedoch noch zu schaffen", sagte der frühere Kölner Trainer der inDüsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". "Peter Stöger machtseine Sache ausgezeichnet und sorgt für ein einigermaßen ruhigesUmfeld, er muss es jetzt nur schaffen, den Schalter irgendwieumzulegen. Das ist eine schwierige Situation, da auch einigeSchlüsselspieler fehlen." Köln müsse versuchen, in der Winterpausenoch einmal aktiv zu werden und den Kader zu verstärken. Deshalb hälter es für zwingend notwendig, so schnell es geht den Posten desSportvorstands neu zu besetzen. "Alexander Wehrle ist sicher keineDauerlösung", sagte Daum am Rande des "Football Business China". "DiePosition des sportlichen Managers spielt eine wichtige Rolle in derMaschinerie eines Klubs. Dieses Vakuum kann sich der Effzeh nichtleisten. Es sind ja einige interessante Namen auf dem Markt." Daumselbst kann sich ein abermaliges Engagement in der Bundesligadurchaus vorstellen. Aktuell gebe es aber keine konkretenÜberlegungen. "Da fehlen mir die Rückmeldungen. Ich liebe meinenBeruf, und es gibt so viele reizvolle Aufgaben." Dazu zähle für ihnauch ein mögliches Engagement in der chinesischen Liga: "Einfaszinierendes Land, das ich gerne besser verstehen lernen würde."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell