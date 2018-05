Rheinische Post: DUH-Chef Resch begrüßt Hamburger Fahrverbote

Düsseldorf (ots) - Der Bundesgeschäftsführer der DeutschenUmwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, hat die in Hamburg bevorstehendenFahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge begrüßt. "Hamburg zeigt mitder Einführung von Dieselfahrverboten bis einschließlich Euro 5, dassdie 'Saubere Luft' in allen unseren Städten noch 2018 möglich ist",sagte Resch der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post"(Donnerstag). Durch den von der DUH erstrittenen Grundsatzentscheiddes Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig müssten Länder und Kommunennun handeln und könnten sich nicht länger hinter einer fehlendenBlauen Plakette verstecken, fügte der DUH-Chef hinzu. "Mit unserenderzeit 28 weiteren Rechtsverfahren werden wir, sollte die Politiksich weiterhin weigern, Dieselfahrverbote in allen vonGrenzwertüberschreitungen betroffenen Städten per Gerichtsentscheiddurchsetzen", sagte Resch. "Autokanzlerin Angela Merkel und derVertreter der Dieselkonzerne im Bundeskabinett Andreas Scheuer müssensich von den Pseudo-Software-Updates für Betrugsdiesel verabschieden,die am Fahrverbot für die Euro 5 Diesel-Pkw ja auch nichts ändern",sagte Resch und drängte er erneut auf technische Nachrüstungen.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell