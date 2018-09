Rheinische Post: DTM-Pilot Timo Glock regt Rennserie für Frauen an

Düsseldorf (ots) - Der frühere Formel-1-Fahrer und jetzigeDTM-Pilot Timo Glock kann sich vorstellen, dass es künftig eineMotorsport-Rennserie speziell für Frauen gibt. "Die Frage ist, ob manparallel eine Frauen-DTM oder eine Frauen-Formel-1 einführt. Wie beimMänner- und Frauen-Fußball", sagte Glock der Düsseldorfer"Rheinischen Post" (Donnerstag). "Ich weiß nicht, ob es genügendgibt, die es machen oder sich trauen würden. Aber in fast jederSportart gibt es etwas Dementsprechendes", regte der 36-Jährige an.Auf die Frage, warum es seit Jahren weder in der Formel 1 noch in derDTM Rennfahrerinnen gibt, hat auch Glock keine Antwort: "Das muss mandie Frauen fragen. Ich weiß es wirklich nicht. Vielleicht ist es dieAngst, der Respekt." Als zukünftigen Fahrer in der Formel 1 wünschtsich Glock in jedem Fall Michael Schumachers Sohn Mick, der gerade inder Formel 3 Erfolge feiert. "Da brauchen wir nicht lange drum herumreden: Der Name Schumacher würde die Formel 1 richtig ankurbeln. Ichwürde mich freuen, wenn er es schafft", sagte Glock.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell