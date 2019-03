Rheinische Post: DRK appelliert an Syrien-Geberkonferenz, mit der Hilfe für das Bürgerkriegsland nicht nachzulassen

Finanztrends Video zu



Düsseldorf (ots) - Das Deutsche Rote Kreuz hat sich an die inBrüssel tagende Syrien-Geberkonferenz gewandt und nachdrücklichdarauf hingewiesen, dass weiterhin große Anstrengungen in demBürgerkriegsland notwendig sind. "Wir appellieren dringend an dieinternationale Staatengemeinschaft, in der Hilfe für die Menschen inSyrien nicht nachzulassen und sich für eine politische Lösung desKonflikts einzusetzen", sagte DRK-Präsidentin Gerda Hasselfeldt derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Zwar gingen in Syrien diejahrelangen bewaffneten Auseinandersetzungen langsam zurück. "Dochdie Zerstörung im Land ist immens", sagte Hasselfeldt. 6,2 MillionenMenschen lebten als Binnenvertriebene im Land. "Viele Menschen habenkeinen Wohnraum mehr, keine Jobs, keine Gesundheitsversorgung", soHasselfeldt. Besonders tragisch sei, dass rund zwei Millionen Kindernicht zum Schulunterricht gehen. Sie könnten weder lesen nochschreiben noch rechnen. "Mehr als 50 Prozent der Gesamtbevölkerungsind auf humanitäre Hilfe angewiesen, etwa die Hälfte davon Kinder",sagte Hasselfeldt.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell