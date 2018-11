Düsseldorf (ots) - Vizepräsident Walter Schneeloch hat dieablehnende Haltung des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) gegendie Aufnahme von E-Sports vor der DOSB-Mitgliederversammlung amSamstag in Düsseldorf bekräftigt. "Weil es für mich kein Sport ist.Ganz einfach", sagte der Präsident des Landessportbundes NRW imInterview mit der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). "DieseDaddelei vor dem Fernseher. Der Begriff Sport ist nicht geschützt.Wer aber aufgenommen will in die Familie der Sportorganisationen, dermuss sich mit den allgemeinen Werten auseinandersetzen. E-Sport passtda in der heutigen Form nicht hinein." Der DOSB wolle sich keineswegsder Entwicklung verschließen, sagte der 71-Jährige. "Sehen Sie,niemand von uns will E-Sport verhindern. Das ist eine Entwicklung,die ja gerade bei Jugendlichen nicht wegzudenken ist, und das will jaauch keiner. Wir wollen denen nichts. Auch wenn ich mit diesenBallerspielen aber so mal überhaupt nichts anfangen kann. SolcheSimulationen haben nichts im Sport verloren, sie sollten eigentlichüberhaupt keinen Platz in unserer Gesellschaft haben. Wir sind dochals Sport keine Oberrichter. Aber wir können uns doch wohl nochherausnehmen zu sagen, dass es bei uns momentan keinen Platz hat.Warum soll es als Sport anerkannt werden? Unser Kinder werden immerdicker und kränker. Was wäre es für ein fatales Signal, wenn wir dannauch noch etwas unterstützen, bei dem man fünf Stunden an der Konsolehängt, und hinterher behauptet ein Kind, es habe ausreichend Sportgemacht? E-Sport ist deshalb leider eher eine Gefahr für unsereGesellschaft."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell