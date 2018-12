Rheinische Post: DIW: Banken senkten ihre Wertpapieranlagen in EU-Ländern

Düsseldorf (ots) - Pensionsfonds, Geldmarktfonds undVersicherungen haben ihre ausländischen Kapitalanlagen innerhalb derEU nach der Harmonisierung der Kapitalmarktregeln seit 2005 deutlichausgeweitet, Banken dagegen haben ihre grenzüberschreitendenWertpapieranlagen in Europa sogar reduziert. Das geht aus einerStudie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hervor,die am heutigen Mittwoch veröffentlicht wird. Sie liegt derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch) vor. Demnach erhöhten dieinstitutionellen Nicht-Banken - also Pensionsfonds, Geldmarktfonds,Versicherer und andere - ihre grenzüberschreitenden Wertpapieranlageninnerhalb der EU zwischen 2005 und 2015 von 45 auf 63 Prozent. Bankendagegen reduzierten ihre Anlagen von 42 auf nur noch 26 Prozent. EineErklärung für das geringere Auslandsengagement der Banken sind höhereEigenkapitalanforderungen an die Institute und eine verstärkteRisikovorsorge.Um die Struktur der europäischen Kapitalmärkte und dieRisikoteilung zu verbessern, sei die Vollendung der Bankenunionessentiell, mahnt das DIW. "Ein einheitlicher Rahmen fürBankdienstleistungen macht grenzübergreifendeEigenkapitalinvestitionen sowie Fusionen und Übernahmen imBankensektor attraktiver, so dass pan-europäische Banken mit einerinternational diversifizierten Eigentümerstruktur entstehen können",so das Institut.www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell