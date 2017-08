Rheinische Post: DIHK appelliert an Schulen und Wirtschaft, gegen Fachkräftemangel vorzugehen

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertaghat an die Schulen und die Betriebe appelliert, ihren Beitrag imKampf gegen den Fachkräftemangel zu leisten. "Gerade Lehrer müssenJugendliche und ihre Eltern für eine duale Ausbildung begeistern",sagte DIHK-Präsident Eric Schweitzer der in Düsseldorf erscheinenden"Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe). Sie sollten nicht nur dieChancen des Studiums aufzeigen, sondern auch die der beruflichenBildung. Insbesondere die Gymnasien müssten noch stärkerKooperationen mit Betrieben eingehen und ihren Schülern frühzeitigPraktika ermöglichen. Nach Umfragen sehe mittlerweile die Hälfte derUnternehmen im Fachkräftemangel eines ihrer "größtenGeschäftsrisiken", berichtete Schweitzer. Zur Fachkräftesicherungmüssten alle mehr unternehmen, auch die Wirtschaft selbst. ""Wirmüssen Schulabgängern noch attraktivere Angebote machen, damit sichweniger Menschen in ein Studium verirren, die in einem praktischenBeruf mit tollen Aufstiegsmöglichkeiten bessere Perspektiven hätten",erklärte Schweitzer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2621Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell