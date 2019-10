Rheinische Post: DIHK-Präsident fordert stärkere Strompreissenkung durch Klimapaket

Düsseldorf (ots) - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag(DIHK) hat die Bundesregierung aufgefordert, den Strompreis im Rahmendes Klimapakets durch eine stärkere Senkung der EEG-Umlage spürbarerzu senken als bisher geplant. "Neun von zehn Unternehmen unterstützengrundsätzlich zusätzliche Klimaschutzmaßnahmen. Zugleich ist diegroße Mehrheit aber gegen insgesamt höhere Belastungen", sagteDIHK-Präsident Eric Schweitzer der Düsseldorfer "Rheinischen Post"(Mittwoch). "Es ist daher von zentraler Bedeutung, die Unternehmenvon den zusätzlichen Kosten aus der CO2-Bepreisung an anderer Stellezu entlasten. Das gilt insbesondere für den Strompreis", sagteSchweitzer. "Für die Unternehmen ist das Bekenntnis derBundesregierung zur Reduzierung der EEG-Umlage zwar ein gutes Signal,der Umfang ist aber viel zu niedrig", sagte der DIHK-Chef. "Alleindie neue Steigerung der EEG-Umlage zehrt die in Aussicht gestellteReduktion bereits vollständig auf", so Schweitzer. "Zudem steht diegeplante Entlastung von rund 900 Millionen Euro im Jahr 2021 inkeinem angemessenen Verhältnis zu den höheren Staatseinnahmen aus demCO2-Preis für Diesel und Erdgas in Höhe von rund 3,6 MilliardenEuro." Daher müsse die Koalition bei der EEG-Entlastung noch deutlichnachlegen, um die Zusage einzulösen, die Einnahmen aus derCO2-Bepreisung an Wirtschaft und Bürger zurückzugeben, sagteSchweitzer.Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Original-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell